Rúben Amorim e a entrevista de Cristiano Ronaldo a Record: «Acho que vê a equipa a jogar...»

Rúben Amorim reagiu às declarações de Cristiano Ronaldo asobre o possível regresso ao Sporting e aos elogios que o internacional português fez à equipa leonina."Cristiano Ronaldo? O que tirei foi que nos pouparia muitas perguntas em relação à vinda dele para o Sporting, assim como tempo. Acho que vê a equipa a jogar e, como todos os sportinguistas, está satisfeito com o rendimento. Mas disse, e bem, que as contas se fazem no fim", referiu o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sp. Braga a contar para as meias-finais da Allianz Cup.Recorde-se que Cristiano Ronaldo referiu quee queem relação à possibilidade de voltar ao Sporting. O internacional português deixou ainda elogios à equipa orientada por Rúben Amorim, considerando que é