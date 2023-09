Rúben Amorim e a lesão de St. Juste: «Não vou especificar mas vai recuperar e ajudar-nos»

Rúben Amorim foi, num dos lançamentos ao Sturm Graz-Sporting, neste caso o da Sport TV, questionado sobre a situação de Jeremiah St. Juste, central que não joga desde abril - lesionou-se na coxa esquerda, em Turim, diante da Juventus, mas atualmente recupera de um problema no joelho do mesmo lado, pese o treinador dos leões não detalhar a lesão."O St. Juste regressa quando estiver disponível a 100%. Não me vou alongar sobre o que ele tem. Tem um problema físico, não vou especificar qual. Há outros jogadores que têm dificuldades e que nem sempre estão nas convocatórias – acontece com outras equipas. São coisas de um atleta. Vai recuperar e ajudar a nossa equipa", afiançou.O holandês, de 27 anos, continua longe do relvado e esta quarta-feira voltou a não marcar presença na sessão matinal, que pode recordar aqui