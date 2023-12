Rúben Amorim e as palavras de Sérgio Conceição: «Ele falar depois de perder já é bom...»

Após a vitória do Sporting sobre o FC Porto (2-0), Sérgio Conceição afirmou que "pelo ambiente, parece que o campeonato ficou decidido hoje" . Confrontado com estas palavras do treinador portista, Rúben Amorim reagiu desta forma."O Sérgio Conceição depois de perder falar já é bom. Quando ele perde é assim, explosivo, por isso não vou estar a comentar. Mas concordo com ele, isto é mais um jogo de campeonato e deve ser encarado de forma normal", disse o treinador leonino na conferência de imprensa.