Rúben Amorim e os protestos do Famalicão sobre Gyökeres: «Há três semanas disse o que ia acontecer»

Questionado acerca das faltas sobre e cometidas por Gyökeres, Rúben Amorim remeteu para as suas declarações proferidas recentemente sobre o avançado. Após a vitória de hoje do Sporting sobre o Famalicão (1-0), Otávio, defesa famalicense, afirmou que o avançado deveria ter sido expulso por acumulação de amarelos."Não comento incidências [de arbitragem] do jogo, pois teria que falar em várias desta partida ou da anterior. Falei apenas no jogo com o Casa Pia, pois foi grave. Sobre o Gyökeres, já falei há três semanas o que ia acontecer. Os amarelos... perguntaram-me aqui se não achava as faltas sobre o Gyökeres muito agressivas e sem amarelos... desde que não dêem amarelos ao nosso avançado... Quando houve a reunião com os árbitros, no momento certo transmito a minha ideia a quem acho. É verem o que disse há três semanas sobre Gyökeres", disse o treinador leonino na conferência de imprensa.Puxando a cassete atrás, as tais palavras de Amorim foram proferidas a 12 de agosto, após o triunfo sobre o Vizela: "Desde que não lhe marquem faltas porque se encosta muito aos centrais, já fico descansado. Se não dão amarelo, já é escolha dos árbitros. Já não lhe marcarem faltas, porque no campeonato tenho a certeza que vai acontecer, já fico descansadinho."