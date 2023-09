Rúben Amorim e o bom momento de Paulinho: «Sempre o defendi mesmo quando não fazia golos»

Rúben Amorim avaliou o arranque da época de Paulinho. O avançado do Sporting é o melhor marcador do campeonato, com 4 golos, foi eleito o melhor jogador da Liga de agosto, marcas que não surpreendem o treinador dos leões, embora reconheça não saber o que mudou."Não faço ideia, se soubesse já tinha feito há mais tempo. Os jogadores têm fases boas e más, fico contente por ele, mas o mais importante é a equipa. O trabalho que tem feito é algo que sempre fez, vejo isso com normalidade, é um avançado que faz golos. Sempre o defendi mesmo quando não fazia golos. Em relação ao empenho é igual ao passado, tem é mais golos e é isso que dá importância ao jogo de um avançado", afirmou.