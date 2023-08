Rúben Amorim e o golo mal validado a Paulinho: «Não pode voltar a acontecer»

Rúben Amorim assumiu que o golo mal validado a Paulinho (o primeiro, na vitória por 2-1 do Sporting diante do Casa Pia) é algo que não pode acontecer no futebol atual. Em declarações após a partida, o treinador do Sporting lamentou que este lance tenha ocorrido, pois teve um "impacto muito grande" para os gansos."Acaba por beliscar, não podemos esconder. Não pode acontecer. Imagino o que o Filipe [Martins] está a sentir. Ocorreu também falta sobre o Viktor antes do golo do Casa Pia, com VAR têm de deixar correr o lance. Tem impacto muito grande para a equipa do Casa Pia. Se está fora de jogo não pode voltar a acontecer. Como treinador do Sporting não acho bem, porque amanhã podemos ser nós. Golo não podia ser validado", disse o técnico do Sporting, à SportTV.