Rúben Amorim e o onze apresentado frente ao Casa Pia: «Tentámos enganar o adversário»

Rúben Amorim analisou a vitória do Sporting diante do Casa Pia por 2-1, no jogo que abriu a 2.ª jornada da Liga Betclic e onde Paulinho foi decisivo com um bis, ainda que o primeiro golo tenha sido validado de forma incorreta por parte da equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida."Perspetivávamos ganhar, como fazemos sempre quando vamos para todos o jogos. Sabíamos que era um campo muito difícil. Foi isso que aconteceu no jogo. Controlámos melhor o jogo, mas podíamos ter resolvido logo na 1.ª parte. Ganhámos num campo muito difícil e foi justo", começou por referir o treinador dos leões à Sport TV."Temos que trabalhar todos os apetos. Temos muito para melhrar. Não gostei. Voltámos a sofrer golos pelo segundo jogo consecutivo com o jogo controlado. Ainda não vi bem o lance, mas os centrais têm de estar um bocado mais fechados, porque o lance ocorreu no meio, temos de trabalhar muito.""Íamos jogador sistema contra sistema. Procurámos explorar a ligação que Marcus [Edwards] tem com Esgaio, é muito forte entrelinhas. Quisemos colocar o Pote no meio campo para jogarmos com dois números 10, digamos assim, com Marcus. Jogar com dois avançados para tirar as referências ao adversário. O Nuno [Santos] é mais ofensivo. Tinha de sair aos 60 minutos e saiu. Tentámos enganar o adversário.""Complementam-se bem. Paulinho sai muito daquela zona, mesmo jogando a avançado anda entrelinhas. Já fazia isso no passado, mas agora tem um jogador à sua frente.""Não sei, eles têm de estar sempre pressionados. No início do campeonato temos de vir aqui e ganhar. Mesmo com um golo que não devia ter sido validado, criámos mais perigo e fomos a equipa que esteve mais perto de vencer o jogo", concluiu.