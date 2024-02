Rúben Amorim e o prémio da Liga: «Importa é ganhar novamente no próximo mês»

Rúben Amorim recebeu o prémio relativo ao melhor treinador da Liga, e fez questão de partilhar a distinção com os seus colaboradores mais próximos com uma foto de família, tirada na Academia. "Às vezes é muito injusto apenas um treinador receber o prémio e olhar-se apenas para os resultados, sem pensar em todo o trabalho da restante equipa técnica", afirmou o treinador leonino às plataformas de comunicação da Liga onde revelou ambição de repetir o feito em janeiro de 2024: "Quero agradecer a todos os treinadores que votaram em nós e importa é ganhar novamente no próximo mês, sinal que fizemos de novo um excelente trabalho e, principalmente, que alcançámos bons resultados".No passado mês de dezembro, os leões venceram três das quatro partidas disputadas destacando-se o triunfo no clássico com o FC Porto (2-0). O técnico leonino recolheu 31,62% dos votos batendo Daniel Sousa (Arouca) e Vasco Seabra (Estoril).