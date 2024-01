Rúben Amorim: «É obrigatório ganhar títulos, se não alguém pode sofrer consequências»

À SIC Notícias, Rúben Amorim voltou a destacar a falta de eficácia do Sporting na derrota (1-0) com o Sp. Braga, no arranque da final four da Allianz Cup. Sublinhando que a equipa fez um excelente jogo "que amanhã não vale nada", o treinador leonino deixou um alerta para a necessidade de o clube conquistar títulos esta temporada."Tínhamos de ter feito golos. Nas oportunidades que tivemos e nas que não concedemos. Tivemos domínio, equipas com estratégias diferentes. Braga foi mais feliz, parabéns a eles, temos de olhar para as competições que faltam. Não considero que defesa não estivesse bem. Estávamos homem para homem atrás, cruzamento ao 1º poste, grande cabeceamento e golo. Tivemos ‘ene’ oportunidades, só podemos queixar-nos de nós próprios. Fizemos um grande jogo, que amanhã não vale nada. Como treinador tenho de olhar a isso e aos pormenores para melhorar. A estratégia é a mesma. Vimos de uma época sem ganhar títulos, esta é obrigatório ganhá-los. Não vou tirar uma palavra ao que disse. Vamos lutar, é obrigatório ganhar títulos, se não ganhar alguém pode sofrer consequências", analisou Amorim.