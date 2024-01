Rúben Amorim eleito melhor treinador da Liga Betclic em dezembro

O líder do líder



O Sporting CP segue no topo da #LigaPortugalBetclic e os treinadores não hesitaram na hora de atribuir o galardão: é de Rúben Amorim o prémio ´ - ^ !#LigaPortugal #CriaTalento #SCP #NãoPára pic.twitter.com/023Zoy4g6e — Liga Portugal (@ligaportugal) January 17, 2024

Rúben Amorim foi eleito o melhor treinador do mês de dezembro da Liga Betclic, prémio atribuído pelos principais técnicos da competição.Com 31,62% dos votos, o treinador do Sporting, que guiou a equipa a três vitórias em quatro jogos no período em questão - Gil Vicente, FC Porto e Portimonense -, superou a concorrência de Daniel Sousa, do Arouca, e de Vasco Seabra, do Estoril, ambos com 16,24% das preferências.Amorim repete assim um feito que já tinha alcançado em setembro, quando foi, igualmente, distinguido com o prémio Vítor Oliveira.