Rúben Amorim eleito melhor treinador da Liga Betclic pela terceira vez na época

Rúben Amorim foi eleito o melhor treinador do mês de janeiro da Liga Betclic, prémio atribuído pelos principais técnicos da competição, uma distinção que recebe pela terceira vez esta época, segunda consecutiva.Com 41,48% dos votos, o treinador do Sporting, que conduziu o clube a um mês 100% vitorioso, superou a concorrência de Roger Schmidt, do Benfica (18,5%) e e Vítor Campelos, do Gil Vicente FC, com 9,63%.