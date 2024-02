Rúben Amorim elogia gesto de Pote: «É por isso que cada vez gosto mais deles»

Rúben Amorim ia começar a sua intervenção na 'flash-interview' no final do Moreirense-Sporting (0-2) com uma mensagem para António Silva e João Neves, jovens jogadores do Benfica que recentemente perderam o avô e a mãe, respetivamente. Contudo, Poteem nome de todo o grupo, um gesto que mereceu elogios do técnico dos leões. "Já soube que os meus rapazes enviaram um abraço [a António Silva e João Neves]. É por isso que cada vez gosto mais deles", disse, ao microfone da Sport TV.