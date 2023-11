Rúben Amorim: «Estar invicto cria uma aura diferente, ainda por cima o FC Porto perdeu e vamos à Luz...»

Rúben Amorim analisou, este domingo, a vitória suada do Sporting frente ao E. Amadora em Alvalade, por 3-2 , que permite aos leões regressarem à liderança isolada da Liga Betclic."Sabíamos que era um jogo muito difícil e o Estrela planeou muito bem o jogo, mudou a construção e criou-nos dificuldades, com um bloco baixo e com dois laterais a fazerem o corredor e a bloquearem as nossas permutas com o Marcus [Edwards] e com o [Ricardo] Esgaio. Mas fomos criando oportunidades, estávamos a sofrer muito com as bolas nas costas e não estávamos a controlar bem a linha [de fora de jogo]. Acho que fomos a equipa que esteve sempre mais perto dos golos, mas depois sofrer um penálti e um golo... Olhei para as bancadas e [os adeptos] estavam a bater palmas. Foi um dia bom, num jogo muito difícil, algo que esperávamos", começou por referir o treinador dos leões na 'flash' da Sport TV."Já houve momentos em que senti que perdemos o controlo, desta vez nem tivemos tempo para isso. Bola no corredor, penálti. Quando estávamos a acertar o jogo, outro golo. Não senti que estivéssemos a perder o controlo, mas o Estrela voltou a baixar as linhas e depois sentimos que conseguíamos dar a volta. Nunca estivemos confortáveis com bolas nas costas, mas não senti o desconforto para sofrermos os dois golos"."Desde que seja a vitória... Não sofrer golos é sempre importante. Temos sempre muitas oportunidades. De tudo, acho que estamos a sofrer demasiados golos. Preferia ter ganho por 1-0 porque assim é um sofrimento grande para toda a gente"."Estas vitórias são sempre importantes, temos de somar pontos. Uma equipa ser invicta cria uma aura diferente, ainda por cima o FC Porto perdeu e vamos à Luz a seguir. Foi muito importante"."O que aconteceu foi futebol, ele tem muito talento. Quanto a mim, ficou aquém na 1.ª parte. Acho que foi uma excelente 2.ª parte e uma 1.ª mais fraquinha. É isso que lhe vou dizer. Ele vai ver as imagens e vamos seguir em frente".