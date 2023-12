Rúben Amorim explica lesão de St. Juste: «Caiu mal e torceu o pé»

No final do jogo frente ao Gil Vicente, Rúben Amorim explicou, aos microfones da SportTV, que a lesão de St. Juste nada teve a ver com as anteriores. "Caiu mal e torceu o pé. É azar. Nada a ver com o joelho ou muscular. Caiu mal, torceu o pé e agora é recuperá-lo", disse o treinador do Sporting, na zona de entrevistas rápidas.Recorde-se que opor Eduardo Quaresma aos 67 minutos, isto depois de ter sido lançado ao intervalo. Esteve somente 22 minutos em campo.