Rúben Amorim feliz com renovação de Geny Catamo: «Ainda vai ser melhor jogador do que é»

Geny Catamo renovou esta sexta-feira contrato com o Sporting até 2028, situação já comentada por Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela."O Geny faz parte do nosso projeto segurar os jovens jogadores, queremos tê-los, havia aquela situação do passe do Geny, mas o treinador fica salvaguardado nesse aspeto. Vai ser melhor jogador do que é. Temos essa obrigação, vários resultados possíveis, mas só pensamos na vitória e em não relaxar. Vamos ter um mês de janeiro difícil. Temos de preparar o futuro e garantir a final four."