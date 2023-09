Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ruben Amorim: «Fizemos tudo à pressa, à procura do terceiro golo, a ir muito no entusiasmo..» Técnico do Sporting feliz com vitória mas não gostou da forma de atuar com vantagem numérica





• Foto: Ricardo Nascimento