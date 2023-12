Rúben Amorim: «Ganhámos porque não deixámos o FC Porto criar»

Rúben Amorim era um treinador naturalmente satisfeito no final do clássico entre Sporting e FC Porto, que terminou com uma vitória (2da turma de Alvalade. Em declarações à Sport TV, na zona de entrevistas rápidas, o técnico dos leões elogiou o compromisso da equipa e falou de forma curiosa sobre Eduardo Quaresma, que colmatou a ausência de Coates no centro da defesa."Acho que sim. Também acho que não marcámos mais golos pelos detalhes. Percebemos o que o FC Porto ia fazer. Controlámos bem. Não fomos fortes nas saídas, ainda assim. Na primeira parte, houve saídas em que tinhamos o Pote completamente sozinho e tivemos algumas dificuldades em encontrar esses espaços. Tirámos a profundidade do FC Porto. Fomos combativos e isso é importante contra o FC Porto. Aumentámos o nível de agressividade e correu bem no fim.""É um jogo do campeonato. Obviamente que não ganhávamos há muito tempo, mas volto à mesma conversa. Tínhamos perdido alguns jogos por detalhes e tínhamos tido momentos muito bons nesses jogos. Ganhámos porque não deixámos o FC Porto criar. Fomos mais agressivos. Mas isto não quer dizer nada porque para a semana pode mudar. Da mesma maneira que perdemos em Guimarães... vai ser um campeonato longo.""Na preparação não tive dor nenhuma. O Coates lesionou-se quase no último lance do treino. Foi a treinar as bolas paradas, no momento em que arranca e salta sentiu uma dor. Repetimos o trabalho tático para o Quaresma entrar. Já tinha jogado. Durante a semana o Quaresma fez o trabalho tático. Não está um, tem que entrar outro. Fez um excelente jogo""Não me preocupa o Eduardo Quaresma fazer um bom jogo, mas sim fazer dois ou três jogos bons seguidos. Esse é problema dele. Tem que dar o passo seguinte e manter esta capacidade de jogo""Acima de tudo preocupa-me a quantidade jogos que vamos ter em janeiro e fevereiro, com jogadores na CAN e taça Asiática. Nem sei se vamos ter o grupo todo. Young Boys? É uma equipa que vem da champions, com um sintético. Temos tempo para pensar nisso e estaremos preparados."