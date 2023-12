Rúben Amorim garante que não vai deixar St. Juste desistir: «Nem que vá fazer tratamento com ele!»

Rúben Amorim deixou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao V. Guimarães-Sporting (amanhã, 18h), muitos elogios a St. Juste, frisando que não vai deixar o central holandês desistir apesar das lesões que tem sofrido."Enquanto eu for treinador dele, ele não vai desistir. As vezes que for preciso levantar o St. Juste, nem que eu vá fazer tratamento com ele, ele voltará. Desta vez teve azar. Ele fazia épocas boas, não tinha competições europeias, e depois teve uma época praticamente parado. Veio para a pré-época, teve uma lesão no tornozelo. Depois teve uma lesão muscular e nós tentámos deixá-lo no máximo. A nossa equipa é muito mais forte que o St. Juste, mas ele é muito importante para nós. Terá ainda uma grande carreira. Obviamente que é difícil olhar para ele hoje e voltar a ter as mesmas conversa de 'vamos lá, vamos recuperar', para um jogador é difícil. Mas faz parte da nossa vida. Há coisas bem piores do que isso, ele está estável na vida e vai voltar a ser o jogador que era", referiu o treinador dos leões.