Rúben Amorim: «Há treinadores com sorte nestes dias»

Rúben Amorim mostrou-se, este sábado, muito satisfeito com a vitória por 3-0 do Sporting em Chaves, que faz que os leões cheguem aos 43 pontos e terminem a 1.ª volta da Liga Betclic no 1.º lugar.





"As condições do campo começaram a dificultar o jogo, nós percebemos isso logo no início e adaptámo-nos bem. Estivemos sempre mais perto do golo que o Chaves. Enquanto conseguimos levar a bola até à frente... Falhámos alguns golos no início e isso pode desbloquear o jogo nestes relvados, mas quanto a mim foi justo. Depois juntámos o Seba à linha de centrais. Foi difícil tirar o Quaresma, mas caíram muitas vezes do lado dele, e tudo o que fosse bolas paradas ou bolas longas passaríamos a ter vantagem. A equipa adaptou-se ao jogo e foi uma vitória justa", começou por dizer na 'flash' da Sport TV."Obviamente que queremos ficar em 1.º e assim preocupamo-nos já em preparar o próximo jogo. Temos tido mais dificuldades fora do que em casa e às vezes têm de vir ao de cima outras coisas, neste caso vieram. Contra o Vizela tem de ser igual"."O Abass entrou e estava a criar problemas, depois com o Héctor e o Jô sabíamos que o Chaves ia cruzar muito e queríamos um jogador fresco para pressionar sempre. Metemos lá o Neto e o Dário para parar os ataques e foi nesse sentido. O Dário vai ser médio centro e é essa a posição dele"."Sim sim, ainda estava algo limitado mas há males que vêm por bem. Facilitou a escolha na posição e o Trincão fez um grande jogo. Há treinadores com sorte nestes dias".