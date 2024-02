Rúben Amorim: «Mesmo com as mexidas, o jogo esteve sempre controlado»

Rúben Amorim analisou, esta quinta-feira, a vitória do Sporting na 1.ª mão do playoff da Liga Europa frente ao Young Boys, por 3-1 "Obviamente que estamos mais perto [dos 'oitavos']. Falta-nos um jogo e temos vantagem de dois golos, mas a eliminatória não está fechada. Fizemos o nosso trabalho e agora é pensar num jogo importantíssimo em Moreira de Cónegos e preparar a segunda mão. O Young Boys é uma equipa corajosa, houve muitos duelos entre as defesas, e quando isso acontece é preciso marcar golos. Temos de o fazer novamente em Alvalade", começou por referir na 'flash' da Sport TV."Fizemos a gestão porque precisamos de pensar a longo prazo e é uma fase onde temos de arriscar aqui ou ali. Temos confiança em todos os jogadores e tentamos equilibrar a equipa em todos os momentos, quando têm que sair, saem. Mesmo com as mexidas o jogo esteve sempre controlado. Houve uma pequena gestão, mas a pensar também neste jogo, para termos jogadores frescos. No fim tivemos muito espaço para fazer transições e era essa a ideia"."São opções técnicas da parte do Vital e do Tiago, mas a experiência é muito importante numa equipa que às vezes tem muitos jovens. Foi um aspeto tático, a experiência é mais um extra"."O Nel é o que já tínhamos falado, todos os jogadores da formação têm de estar preparados porque somos um clube formador. Koba? Viu-se muito potencial em tudo o que fez, estamos muito satisfeitos".