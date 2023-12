Rúben Amorim explica titularidade de Eduardo Quaresma: «Não me preocupa ele fazer um bom jogo, mas sim dois ou três»

Rúben Amorim surpreendeu tudo e todos ao lançar Eduardo Quaresma no lugar de Coates, que falhou o clássico frente ao FC Porto (2-0) devido a lesão. O técnico do Sporting elogiou a exibição do jovem defesa-central de 21 anos, embora tenha afirmado que lhe falta consistência.



"Não me preocupa o Eduardo Quaresma fazer um bom jogo, mas sim fazer dois ou três jogos bons seguidos. Esse é problema dele. Tem que dar o passo seguinte e manter esta capacidade de jogo", afirmou, em declarações à Sport TV, abordando também a lesão de Coates: "Na preparação não tive dor nenhuma. O Coates lesionou-se quase no último lance do treino. Foi a treinar as bolas paradas, no momento em que arranca e salta sentiu uma dor. Repetimos o trabalho tático para o Quaresma entrar. Já tinha jogado. Durante a semana o Quaresma fez o trabalho tático. Não está um, tem que entrar outro. Fez um excelente jogo."