Rúben Amorim: «Ninguém esperava este resultado. Nem eu!»

Rúben Amorim era naturalmente um treinador feliz após o triunfo com goleada do Sporting diante do Estoril, por 5-1 . Na análise à partida, o técnico leonino elogiou a forma como a sua equipa apresentou e a capacidade para matar o jogo em transições."Sentimo-nos capazes de ganhar qualquer jogo. Temos de fazer o nosso trabalho e sermos humildes. Trabalhar e respeitar muito o adversário. Hoje fizemos isso. Porque jogamos contra uma equipa muito boa, com muita coragem, com vontade, que tem miúdos talentosos que gostam de ter bola. Fomos pragmáticos. O que senti no jogo é que não tínhamos a prontidão que já tivemos. Mas fomos muito inteligentes na abordagem e na forma como os jogadores perceram o jogo. E nas transições matámos o jogo. Não é um aviso a ninguém. É fazer o nosso trabalho", declarou o técnico leonino, à SportTV."Obviamente que ninguém esperava este resultado. Nem eu! Pela qualidade do Estoril, com miúdos que jogam muito bem, com um treinador que não abdica da sua ideia de jogo, que vem jogar aqui sem responsabilidade, sabíamos onde podíamos ferir o adversário. E foi isso que fizemos. Podíamos e devíamos ter feito mais golos, porque tivemos muitas oportunidades. Estivemos bem a controlar a profundidade do Rodrigo Gomes e do Guitane. Fomos bastante compactos e inteligentes na abordagem""Nunca estamos tranquilos. Devido à prontidão dos meus jogadores, talvez por culpa minha na gestão do treino, nunca estou tranquilo. Mas sei que dão tudo o que têm para dar todos os dias. O Trincão, a forma como entrou, revela o acreditar no trabalho. Temos certos alvos que queremos, mas se não os conseguirmos não vamos mudar agulhas. Vamos acreditar no que temos de fazer e agarrar-nos uns aos outros""Agora é recuperar os jogadores. O Morten não se sentiu bem e teve de sair. Agora temos de recuperar todos, porque queremos muito chegar à final da Taça da Liga. Vamos ver se o Coates joga. Acho que sim, mas só estar no balneário ajuda"