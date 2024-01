Rúben Amorim: «Se não ganharmos títulos sairei pelo meu pé»

Rúbem Amorim admitiu este domingo, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com Casa Pia, que, se o Sporting não conseguir ganhar títulos, sairá do clube no final da temporada."Sentimos muito as derrotas e não sentia o grupo em silêncio há muito tempo. Sentiram muito a derrota. Sei que ainda estão a pensar no jogo porque eu sou o mais rápido a passar para o jogo seguinte e até a mim me custou. Imaginem aos jogadores. Acho que não vai deixar marcas porque senti a equipa muito concentrada, mas foi uma das derrotas que sinto que se alongou mais no tempo. Obviamente que, se não ganharmos títulos, sairei pelo meu pé. Mas isso já era a nossa conversa de sempre. Não por não conseguirmos ganhar, mas porque dois anos seguidos sem ganhar títulos não pode acontecer. Não muda nada, simplesmente estamos preparados para o jogo e sabemos bem o que o Casa Pia quer fazer. Nós precisamos que a bola comece a rolar para entrarmos no que queremos fazer".