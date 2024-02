Rúben Amorim: «Pote é sempre a 200 km/hora para a frente»

Morita regressou a Alvalade no início da semana depois da participação na Taça Asiática, tendo jogado 20 minutos com a U. Leiria. A resposta do nipónico, de 28 anos, dá a Amorim mais soluções táticas, numa altura em que Pote tem estado bem no meio campo. Este sábado, o treinador do Sporting foi questionado como será frente ao Sp. Braga, jogo marcado para domingo (18 horas) em Alvalade."Acima de tudo, mais opções para um ciclo complicado. São jogadores que jogam bem, mas o Pote marca mais golos. O Morita é um jogador mais preparado para posicionamentos de recuperação de bola e construção mais baixa. Morita sabe temporizar, Pote é sempre a 200 km/hora para a frente. Morita também cresceu na capacidade de aparecer e fazer golos. Ganhamos mais opções para um ciclo onde às vezes temos dois dias entre jogos. A equipa fica mais completa. Neste jogo, vamos esperar para ver quem joga", disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão da partida.