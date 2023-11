Rúben Amorim aponta à liderança na Liga Europa e promete: «Vamos com a equipa mais forte»

A três pontos da Atalanta no Grupo D da Liga Europa e após ter perdido por 2-1 com os italianos em casa, na ronda 2 da competição, Rúben Amorim pensa em ganhar... ou ganhar em Itália, amanhã, objetivo que vai precipitar, assinalou na flash da Sport TV, o leão mais forte possível, pese a possível baixa de Edwards, após um acidente de viação que está a marcar esta quarta-feira - veja aqui mais imagens.





"Esse é o primeiro objetivo, mas também pela qualificação, porque temos um adversário atrás de nós [o Sturm Graz] que, em caso de vitória, se aproxima de nós. Temos de vencer para nos qualificarmos, mas principalmente porque temos de ganhar este tipo de jogos, para crescer e também porque queremos deixar uma imagem muito melhor em relação à primeira parte do jogo de Alvalade, contra uma equipa que é mais difícil de pressionar. Temos de ser mais inteligentes e ver em que ponto estamos como equipa. Sempre dissemos que queríamos passar em primeiro e é isso que vamos tentar fazer."

Derrota no dérbi; goleada na Taça. Que Sporting teremos? "Vamos ter um dos Sporting mais fortes, também porque temos uma sequência diferente de jogos. É um jogo onde podemos dar um passo importante na qualificação e rumo ao primeiro lugar. Não acho que a derrota [por 2-1] na Luz interfira, fizemos muitas coisas boas, mas não foi o nosso melhor jogo; passámos para a Taça, goleámos [o Dumiense, por 8-0] e vivemos um bom momento. Vamos com a equipa mais forte para vencer o jogo e ficar em primeiro lugar."

Liga Europa é objetivo? "O objetivo é vencer sempre o próximo jogo e na Liga Europa é um bocadinho assim. Temos de ser sinceros na abordagem a tudo, apesar do treinador da Atalanta [Gian Piero Gasperini] já nos ter dado o favoritismo: temos, no entanto, de perceber os campeonatos em que jogam, os orçamentos que têm... Há o Liverpool, há grandes equipas que vão baixar da Champions e a nossa prioridade é o campeonato, como sempre disse. Na Liga Europa vamos fazer as contas só no fim. Nas provas internas, queremos vencê-las."