Rúben Amorim revela dois titulares para encontro com o Raków: «Vamos jogar na máxima força»

Embora não queira avançar se vai promover grandes alterações no onze relativamente à equipa que defrontou o Olivais e Moscavide na Taça de Portugal, Amorim acabou por revelar dois titulares para o jogo de amanhã: "O Pedro Gonçalves e o Edwards estão no onze. Vamos jogar na máxima força, é um jogo crucial no grupo."



O treinador congratulou-se também pelo facto de nesta altura ter o boletim clínico limpo, mas St. Juste não vai viajar esta quarta-feira para a Polónia: "Vamos entrar num ciclo muito exigente, com muitos jogos, e temos a responsabilidade de os ganhar todos. Mas o Jer [St. Juste] não vai connosco porque estamos a fazer uma gestão - hoje treinou mais forte - para enquadrarmos as cargas com desenrolar dos jogos. Está apto, mas foi uma opção nossa. De resto, temos toda a gente e vamos na máxima força para um jogo importante."

O Sporting tem todos os jogadores disponíveis e Rúben Amorim não pensa noutro desfecho que não seja a vitória no jogo de amanhã com os polacos do Raków, na Liga Europa. O treinador dos leões explica, em declarações à Sport TV, que enquanto matematicamente for possível, só pensa na liderança do grupo."Ganhar é fundamental, por tudo. O objetivo é sempre passar em primeiro lugar, não se muda por termos perdido com a Atalanta. Tudo ficou mais difícil, mas enquanto matematicamente for possível, queremos o primeiro lugar. Depois pensamos no resto e em como se desenrola o grupo. Eles [Raków] têm zero pontos, mas o último jogo que fizeram com a Atalanta foi muito equilibrado. São jogos perigosos porque são equipas que não são tão conhecidas mas nós, com a mentalidade que os clubes grandes têm de vencer, temos essa responsabilidade, até porque o nosso campeonato, a meu ver, é melhor. Eles têm internacionais, trata-se de uma equipa muito bem treinada, joga no nosso sistema, é muito parecida connosco. Temos de tentar fazer a diferença na qualidade dos jogadores e é isso que vamos tentar fazer", explicou Amorim.