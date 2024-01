Rúben Amorim revela dois titulares para o jogo com o Sp. Braga e confirma notícia Record

Rúben Amorim revelou esta segunda-feira que Franco Israel será titular no jogo frente ao Sp. Braga a contar para as meias-finais da Allianz, confirmando, assim, O treinador do Sporting afirmou ainda que Francisco Trincão também fará parte das opções iniciais."Vão ser os dois titulares, portanto está aí a resposta ao impacto que têm tido e à forma como acreditamos neles", afirmou o treinador do Sporting ncom os bracarenses.Rúben Amorim disse ainda que St. Juste e Matheus Reis fazem parte da lista de convocados para o jogo, depois de terem estado ausentes dos últimos encontros dos leões: "Não tenho dito nada de especial ao St. Juste, está a voltar. A conversa que tenho tido com ele é para perceber como se sente, temos essa atenção. Não é só o físico que é importante, é também a mente. Vai ser convocado, mas está limitadíssimo em termos de minutos de jogo. O Matheus Reis recuperou, treinou e senti-o bem. Estão os dois convocados".