Rúben Amorim: «São poucas ocasiões para os golos sofridos»

Rúben Amorim estava naturalmente satisfeito com a vitória do Sporting sobre o Vizela , numa partida na qual apenas lamenta ter sofrido novamente golos - no caso dois. Ainda assim, o técnico leonino foca no positivo de ter ganho, com uma boa exibição."Também para dar sequência aos resultados e às exibições, não conseguimos não sofrer golos. Mas nas poucas ocasiões que permitimos, uma logo no início, quando já tínhamos criado perigo, e depois numa transição surge o segundo. Em três ocasiões sofremos dois golos. Criámos, soubemos procurar a melhor maneira mesmo em desvantagem. Empatámos em cima do intervalo, fizemos uma segunda parte forte e fomos justos vencedores", começou por dizer, à SportTV."Mesmo assim, fizemos o empate em cima do apito para o intervalo e foi anulado. E depois voltámos a marcar. É um bom sinal da equipa. Mas isso não mudou o sentido do jogo. A equipa teve tranquilidade, mantivemos a mesma forma de jogar durante 90 minutos""Volto a dizer, conseguimos contar as ocasiões e chegadas ao último terço. Há certas coisas... o Adan não tinha hipótese num desses lances. São poucas ocasiões para os golos sofridos. Mas temos de melhorar tanto ofensivamente como defensivamente""Este jogo era importante para ir em primeiro, com confiança, para preparar um título. Num jogo diante de uma grande equipa, com um grande treinador. Amanhã pensamos nisso".