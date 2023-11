Rúben Amorim foi confrontado com declaração de Roger Schmidt, que este sábado disse que pretende despedir-se do Benfica, em 2026,, mas o técnico do Sporting conta lá estar antes disso."No Marquês? Se não estiver antes, não estarei em 2026. Espero lá estar este ano. Não prefiro nada. Prefiro que o Sporting se apresente bem, forte. Perderemos a liderança se o Benfica ganhar. Temos que ir com tudo para vencer. Não é decisivo, mas é importante", explicou Amorim.