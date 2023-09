Rúben Amorim: «Seleção não deve ser para ajudar jogadores que estão em momentos maus»

Rúben Amorim foi questionado este sábado a decisão de Roberto Martínez de não convocar Paulinho."Não quero concordar ou discordar, é a opinião de um treinador, que olha para o Paulinho como um finalizador. Quanto a mim é um bom sinal, o Paulinho sempre foi acusado de ser bom fora de área, mas ter um treinador que diz que é jogador de área... Fico feliz. Muitos jogadores podiam ser convocados, o Paulinho era um deles. Tínhamos vários assim aqui. São escolhas de um treinador, selecionador, que tem de ter resultados. Pedimos aos selecionadores que tenham resultados, e às vezes o manter jogadores ajuda a criar dinâmica de grupo. Acho que alguns jogadores do Sporting já deviam ter sido chamados há algum tempo, mas é seguir em frente", disse o treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Sp. Braga."Não tem a ver com a qualidade, podemos dar o exemplo do Palhinha. Foi para uma Liga com outra visibilidade, o valor disparou e esteve quase no Bayern. Não me parece que os clubes da Arábia Saudita olhem primeiro para Portugal. As cláusulas também são algo elevadas, não me parece que seja fácil. O objetivo não me parece que sejam os jogadores do Sporting. Quando as cláusulas são batidas, o clube não pode fazer nada. Seleção? A Seleção não deve ser para ajudar jogadores que estão em momentos maus nem um prémio para os que estão num momento bom. Há um estilo de jogo que por vezes não encaixa com certos jogadores. Os jogadores do Sporting têm de ir porque merecem ir, e depois têm de encaixar na ideia do selecionador. Não tem de ser nenhum prémio e também não tem de ser para ajudar ninguém. Toda a gente gosta de ir à Seleção. Os jogadores do Sporting não devem ter esse prémio, devem ter a oportunidade de defender a Seleção".