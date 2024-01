Rúben Amorim sobre a situação de Coates: «Está apto e cada vez melhor»

Nado jogo do Sporting com o Chaves, Rúben Amorim falou sobre o estado físico de Coates, que somou 31 minutos no jogo da Taça de Portugal com o Tondela depois de ter estado lesionado. O treinador dos leões garantiu que "está preparado"."Coates sentiu-se bem. Não tivemos muito tempo para ver porque simplesmente fez o último treino antes do jogo, passado quatro semanas. O jogo já estava controlado, não teve muito trabalho, mas está apto e cada vez melhor, está preparado", afirmou.Rúben Amorim disse ainda que Edwards "está em dúvida" para o jogo com o Chaves: "O Edwards está em dúvida. Ontem não treinou e ainda se sente em baixo, mas vai viajar connosco, não perdeu assim tantos treinos. É um jogador importante, quer a jogar a titular quer a sair do banco".