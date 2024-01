Rúben Amorim: «Sofremos muito com a eliminação com o Varzim e lembrámos isso durante a semana»

O Sporting goleou esta terça-feira o Tondela, por, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, resultado que serviu, assim, para os leões carimbarem o apuramento para a próxima fase da prova.Em declarações no final da partida, Rúben Amorim elogiou o comportamento e compromisso da equipa durante os 90 minutos, assim como a estreia de Rafael Pontelo."Acho que entrámos devagar, deixámos criar uma oportunidade, a primeira oportunidade é do Tondela com uma grande defesa do Franco Israel, mas depois tomámos conta do jogo. Fizemos um jogo sério. Queremos muito avançar nesta competição, sofremos muito com a eliminação do Varzim e lembrámos durante a semana que tudo pode acontecer. Tínhamos mesmo que vencer", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações na 'flash' da Sport TV."E tem que ser, porque temos de aproveitar cada minuto, apesar de não ser fácil para eles que 80 e tal minutos e jogadores um bocadinho fora das posições. Sinceramente, não queria que a equipa sofresse golos porque é um estímulo importante.""Há jogadores que precisam de jogar e tem a ver com a capacidade de recuperação. O Viktor passado dois dias está recuperado, o Pote é muito versátil e também não costuma sair, e depois tivemos atenção a jogadores como o Reis, que demora mais a recuperar.""Não vamos nos sentar com os jogadores e falar sobre as sequências que vamos ter. Temos de pensar é no Chaves. Temos de mudar o chip e prepararmo-nos para uma guerra, que é isso que vai acontecer em Chaves", terminou.