Rúben Amorim: «Somos fortes a jogar em casa, como uma equipa grande deve ser»

O Sporting goleou este domingo o Sp. Braga, por, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic, num encontro em que Trincão e Pote estiveram em grande evidência.Em declarações no final da partida, Rúben Amorim sublinhou a dificuldade que o Sporting teve para levar a melhor no duelo contra os bracarenses, assumindo que o resultado acabou por ser demasiado pesado para o adversário."Na primeira parte foi um jogo muito dividido, o relvado não ajudou nem uma nem outra equipa. Na primeira oportunidade fizemos um golo. Depois, com uma grande jogada do Quaresma fizemos o segundo golo. O Sp. Braga metia muitos jogadores na construção. Com uma vantagem de 2-0 não estávamos a pressionar muito bem. O Sp. Braga esteve muito bem nos primeiros 20 minutos da segunda parte. Fizemos golos nos momentos-chave e o Sp. Braga foi caindo. Resultado não espelha o que se passou no jogo, foi muito parecido ao que se passou na Taça da Liga. Um resultado muito pesado para o que o Braga fez", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações na 'flash' da Sport TV."Para estarem dois jogadores com o Viktor, tem de falhar em algum sítio. Tentámos abrir para fazê-los correr. Um jogo muito difícil, o Sp. Braga preparou bem o jogo. Soubemos matar o jogo.""Somos fortes a jogar em casa como uma equipa grande deve ser, com o nosso público estamos mais confortáveis, mas são fases. O ano passado, na segunda volta, jogávamos bem mas não conseguíamos estes resultados. Diria que é muito mérito da equipa mas no futebol há fases.""Obviamente que temos de fazer uma gestão da equipa, para ganhar todos os jogos temos de fazer gestão. O Morita está com falta de ritmo, o Morten está algo pesado, o Pote tem estado a fazer outra posição...", terminou.