Rúben Amorim: «Voltámos ao primeiro lugar, mas o campeonato vai ter muita história»

Rúben Amorim analisou a vitóriado Sporting na receção ao Gil Vicente, numa partida a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic. Em declarações à SportTV, o técnico disse que o triunfo foi "justo" e relativizou o facto de a equipa ter saltado para a liderança isolada, sublinhando que o mais importante é pensar "passo a passo"."Sabiamos que ia ser complicado, mas controlámos bem o Gil Vicente, todas as transições. Começámos bem e o Gil Vicente conseguiu depois acalmar. Fez o golo na única vez que foi à nossa baliza. Nós já estávamos a tentar, mas o empate foi inteiramente justo. Na segunda parte acelerámos, criámos ocasiões. Marcámos dois e podiamos ter feito melhor. No fim recolhemos um pouco, controlámos e fomos uns justos vencedores""O Nuno fez o golo com ajuda do adversáro. O Inácio saiu porque há jogos que não são tão bem conseguidos e é difícil estar sempre no máximo... preferimos retirá-lo. O Esgaio estava a ver um dos melhores jogos, mas tivemos que inverter o lado. Os jogadores não sairam porque jogaram mal ou porque não estávamos a dominar, mas sim porque queriamos outra tática.""Os pontos refletem as melhores equipas. A jogar, ganhar jogos, a nao sorfrer golos. Voltámos ao primeiro lugar, mas o campeonato vai ter muita história. Passo a passo. já dissemos o que queremos no final, mas não temos que pensar muito à frente."