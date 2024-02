Rúben Vinagre explica mudança para Itália: «O Verona acredita nos jogadores, por isso é que decidi vir»

Poucas semanas depois de ter trocado o Hull City pelo Hellas Verona, em ambos os casos emprestado pelo Sporting, Rúben Vinagre explicou os motivos que o levaram a aceitar a mudança para Itália."É uma liga muito competitiva, uma das melhores do Mundo. O Hellas Verona tem um bom projeto, acreditam nos jogadores e tomam conta dos seus jovens, coisas de que gosto. Por isso é que escolhi vir para aqui. Quero ajudar o Verona a alcançar os seus objetivos. Vamos lutar até ao fim", explicou o ala esquerdo, de 24 anos, em declarações ao site dos gialloblú.No início da nova aventura, Vinagre admite que o facto de ter a companhia de Dani Silva, ex-V. Guimarães que também reforçou o clube durante o mercado de inverno, "ajuda muito". "É fácil entender-me com ele, porque falamos a mesma língua. Crescemos na mesma região de Portugal, temos hábitos semelhantes. É fácil para mim adaptar-me porque ele ajuda-me muito", atirou., o acordo entre o Sporting e o Hellas Verona contempla uma opção de compra, no valor de 4 milhões de euros. Até à data, foi utilizado em três partidas, sempre a partir do banco.