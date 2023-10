Rugido Leonino reuniu centenas de sportinguistas em Braga

O núcleo do Sporting em Braga organizou este domingo a 12ª edição do Rugido Leonino, um evento que contou com a presença de 350 sportinguistas, os quais festejaram mais uma edição deste encontro do clube de Alvalade. Em Vila Verde, na Quinta do Pico, marcaram presença Vasco Matos, membro do Conselho Directivo com o pelouro dos Núcleos, em representação do clube, sendo que Fernando Tavares Pereira, antigo candidato à presidência do clube deslocou-se também a um evento onde foi homenageado.De resto, o Rugido Leonino, organizado pelo núcleo de Braga, contou com um jantar e muita festa, nomeadamente a atuação dos 'Supporting', uma banda de Rock and Roll dedicada ao Sporting.