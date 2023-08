Samuel Justo deixa Sporting e vai rodar no Casa Pia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting vai ceder por empréstimo até final da época Samuel Justo ao Casa Pia. O médio de 19 anos reforçará o plantel às ordens de Filipe Martins e terá oportunidade de ganhar ritmo competitivo e experiência ao nível da 1.ª Liga, numa operação que todos os envolvidos pretendem que resulte em benefícios mútuos.Com contrato até 2026, Samuel Justo já fez três jogos pela equipa B dos leões esta época, na Liga 3, pelo que poderá competir num patamar distinto pelos gansos. Na época passada, fez 22 jogos pelo Sporting B, marcando três golos, atuando ainda numa partida dos sub-23, apontando um golo, e nove pelos júniores, também com um tiro certeiro.Samuel Justo esteve, recorde-se, a representar Portugal no Euro sub-19 que se disputou em julho, em Malta - a seleção nacional chegou à final, que perdeu com a Itália, por 1-0. Esteve 222 minutos em campo, ao longo de quatro jogos (três deles como titular) e fez uma assistência.