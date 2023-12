Sebastián Coates agradece: «A homenagem foi linda»

"Quanto à homenagem, quero agradecer aos adeptos e a toda a equipa, a homenagem foi linda. Obrigado a todos. Vou atingir quantos jogos? Não sei, o primeiro objetivo é sempre a equipa, só depois chegam as metas individuais. Vamos ver...", prosseguiu, antes de virar o foco para Guimarães.



"Temos de ir buscar os três pontos e continuar em primeiro lugar. Mas agora há que descansar", concluiu Coates, que vai falhar o jogo devido a castigo.

Sebastián Coates foi homenageado em Alvalade e mostrou-se agradecido aos adeptos, depois da vitória leonino frente ao Gil Vicente, que coloca o Sporting na liderança isolada no campeonato."Era importante ganhar, começámos bem a partida mas sofremos um golo de bola parada. Depois reagimos bem, conseguimos empatar e, na segunda parte, fomos superiores. Claro que o golo antes do intervalo foi importante para entrarmos com maior tranquilidade na segunda parte. Depois marcámos e, nos últimos 30 minutos, foi normal baixarmos um pouco as linhas. O objetivo era ganhar", disse o central uruguaio, em declarações à Sporting TV."Liderança isolada? Sabíamos que um dos adversários, neste caso o Benfica, tinha empatado nesta jornada e se ganhássemos ficávamos isolados no primeiro lugar. Mas também era importante ganhar em casa, perante os nossos adeptos", comentou.