Silvino Sequeira ainda internado no Hospital de São José

Silvino Sequeira continua internado no Hospital de São José, em Lisboa, para onde foi transportado no decurso do Casa Pia-Sporting de sexta-feira, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.O antigo presidente da Câmara de Rio Maior encontra-se estável, continuando a ser vigiado pelos médicos. No final do encontro, realizado no ‘seu’ Estádio Municipal de Rio Maior, Rúben Amorim desejou rápidas melhoras ao antigo membro do Conselho Leonino e manifestou vontade de receber o conhecido adepto sportinguista em Alvalade no próximo jogo.