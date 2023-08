Sorridente: Hjulmand relaxa em Lecce antes de viajar para Lisboa e assinar pelo Sporting

No dia que, tal comoadiantou, trouxe a conclusão do negócio que vai levar Morten Hjulamand do Lecce até ao Sporting, o médio dinamarquês, de 24 anos, aproveitou as últimas horas em Itália para jantar com o seu empresário, Thomas Rasmussen, mas também ao lado da sua companheira, a nutricionista Emilie Nissen.Sorridente, e numa das praças da cidade que o acolheu nos últimos dois anos, o reforço dos verdes e brancos deve aterrar em Lisboa entre sexta-feira e sábado, sendo oficializado domingo como jogador dos leões.A operação implicou um valor fixo de 18 milhões de euros mais 3 M€ por objetivos. Hjulmand vai ganhar, anualmente, 1,1 milhões 'limpos', assinando um contrato válido por 5 épocas, mas só após o devido reconhecimento médico.