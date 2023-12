Sporting a caminho da melhor casa da época: Onda Verde já esgotou bilhetes para o clássico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

#OndaVerde em Alvalade para o Clássico



Os bilhetes de bancada já se encontram esgotados! Obrigado pelo apoio, Sportinguistas pic.twitter.com/CWpDGM7tlb — Sporting CP (@SportingCP) December 15, 2023

O Sporting anunciou esta sexta-feira que esgotou os bilhetes de bancada para o clássico de segunda-feira, em Alvalade, às 20h15, diante do FC Porto, que é como quem diz ter apenas disponíveis 'golden seats', que se situam entre os camarotes e as bancadas centrais inferiores.Assim, os verdes e brancos caminham para alcançar a melhor casa da temporada, que em 12 jogos oficiais de 2023/24 aconteceu na receção à Atalanta, para a Liga Europa (jornada 2 do Grupo D), quando a 5 de outubro o recinto sportinguista recebeu 42.301 espectadores.