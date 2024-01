Sporting acelera na 'Operação Casa Pia' com apenas um nome no boletim clínico

O Sporting prosseguiu este sábado a 'Operação Casa Pia', com o segundo treino da semana após a folga, decorrido durante a manhã na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete: sem destaques de maior, Rúben Amorim só não contou com Iván Fresneda, ala direito de 19 anos que fez tratamento ao ombro esquerdo, após intervenção cirúrgica em novembro último.Para domingo está marcada nova sessão matutina (10h30), outra vez na Academia, local onde também o treinador dos verdes e brancos vai fazer a sua antevisão ao encontro da 19ª jornada do campeonato, com palco no José Alvalade e apito inicial às 20h45 de segunda-feira.