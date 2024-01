Sporting acelera preparação para Chaves ainda sem Edwards

O Sporting realizou na manhã desta quinta-feira mais um treino tendo em vista a deslocação a Chaves, no sábado (18 horas), com destaque para nova ausência de Edwards, ainda a recuperar de síndrome gripal.Nesse sentido, a disponibilidade do extremo para o embate com os flavienses é, para já, incerta. Além do inglês, também St. Juste e Fresneda fizeram tratamento às respectivas lesões.Por outro lado, Rodrigo Ribeiro, que nas últimas semanas esteve de fora devido a um problema muscular, já treinou integrado com a restante equipa. Francisco Canário, avançado dos sub-23, foi chamado à sessão.Os leões têm agora pela frente um derradeiro treino na manhã desta sexta-feira. De seguida, a partir das 12h15, Amorim fará a antevisão, na Academia, em Alcochete. Depois,, a comitiva viaja de avião para o Norte.