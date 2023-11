Sporting acima dos 10 milhões: leão é rei nas redes sociais

O Sporting foi o clube português que gerou mais interações nas redes sociais durante o mês de outubro.De acordo com os dados do portal ‘Deportes e Finanzas’, o clube de Alvalade chegou às 10,4 milhões de interações no mês passado, mais do que o FC Porto (9,06 milhões) e do que o Benfica (8,89 milhões), respetivamente segundo e terceiro classificados neste ranking.A análise do ‘Deportes e Finanzas’ inclui as redes sociais Instagram (gostos e comentários), X/Twitter (total de retweets, gostos e comentários), Facebook (total de reações, comentários e partilhas), Youtube (total de gostos, não gosto e comentários) e TikTok (total de gostos, partilhas e comentários).