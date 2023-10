Sporting afina pormenores antes da partida para a Polónia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting treinou esta manhã na Academia Cristiano Ronbaldo, em Alcochete, uma sessão que Rúben Amorim aproveitou para afinar os derradeiros detalhes antes da partida para a Polónia, onde os leões defrontam amanhã o Raków, na terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.O treinador leonino contou com todos os jogadores, pelo que tem a equipa na máxima força para este duelo europeu, agendado para as 17h45.Depois do almoço o Sporting segue para Beja, de onde sai o voo charter rumo à Polónia, por volta das 15h30.Recorde-se que a conferência de imprensa de Rúben Amorim e de um jogador leonino terá lugar já em solo polaco, às 20 horas de hoje.