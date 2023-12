Sporting ainda sem Bragança na preparação para o Portimonense

O plantel do Sporting voltou a realizar esta quinta-feira uma sessão de treinos matinal na Academia, com Rúben Amorim a chamar novamente o trio de jogadores da equipa B, Miguel Menino, Diogo Travassos e Francisco Silva, que tinham trabalhado no dia anterior. Em relação às opções nesta preparação para a visita ao Portimonense, o técnico de 38 anos continua sem contar igualmente com outro lote de jogadores. Neste caso, segundo os dados do clube de Alvalade, Daniel Bragança permaneceu de fora devido a síndrome gripal, enquanto St. Juste, Coates e Fresneda recuperam das respetivas lesões.A formação leonina volta a treinar esta sexta-feira, com uma sessão de trabalho agendada para as 10h00, à porta fechada na ala profissional da Academia, isto antes de Amorim lançar a partida contra o Portimonense a partir das 12h15, na sala de imprensa da Academia. Recorde-se que os leões, atuais líderes do campeonato, deslocam-se a Portimão no sábado para enfrentar a equipa de Paulo Sérgio num duelo da 15ª jornada que terá início às 20h30.