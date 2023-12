Sporting anuncia “condições para a entrada de uma parceria estratégica minoritária no capital na SAD”

Noite de grandes movimentações no Sporting. Anunciado o acordo com o Novo Banco, numa sequência de três informações oficiais de mercado à CMVM, o Sporting emitiu um comunicado onde dá conta de que estão criadas condições para a entrada de um acionista minoritário no capital da sociedade que gere o futebol verde e branco.Com a recompra dos VMOC ao Novo Banco e a reestruturação da dívida, objetivos conseguidos através da antecipação de receitas da NOS, os leões podem a qualquer momento realizar um aumento de capital dos atuais 150 milhões para 177 M€, passando a deter quase 88% da SAD (87,9%). Fica, assim, aberto caminho para a chegada de um investidor, sendo público o interesse de Todd Boehly, dono do Chelsea."O Sporting Clube de Portugal informa que adquiriu 51.416.952 de VMOC ao Novo Banco, e que após a conversão dos referidos valores aumentará a sua participação no Capital Social da Sporting SAD para 88%. Este é um marco histórico na vida do Clube. (…) Um passo que permite arrancar a fase 2.0 do planeamento estratégico, criando as condições para a entrada de uma parceria estratégica minoritária no capital na SAD, para que exista um reforço da política de investimento, da melhoria da experiência de todos os Sócios e da globalização do Clube", anuncia a direção de Frederico Varandas, em comunicado."Obrigado a todos os Sócios. Este era um caminho que se antecipava longo, mas que os Sócios do Sporting Clube de Portugal tornaram curto (…). Começámos uma Nova Era, mas mantemos o mesmo ADN, os mesmos valores e crenças de sempre. Começámos uma Nova Era com Esforço, Dedicação e Devoção para atingirmos a Glória", concluem os leões.