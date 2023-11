Sporting anuncia estádio com todos os torniquetes renovados

%



Estamos a melhorar a tua experiência e já substituímos todos os torniquetes do Estádio José Alvalade. Vê neste vídeo como funciona.



Até amanhã, em nossa pic.twitter.com/BKumxBdo73 — Sporting CP (@SportingCP) November 25, 2023

O Sporting revelou que já concluiu o processo de renovação das entradas no Estádio José Alvalade, com os novos torniquetes a serem utilizados em pleno a partir deste domingo, na receção ao Dumiense. Na partida agendada para as 18h00 e a contar para a 4ª eliminatória da prova rainha, a nova tecnologia será utilizada em todos os torniquetes, depois de ter sido adaptada de forma gradual a apenas certas portas no recinto.No fundo, cada cartão de sócio poderá ser utilizado na aproximação ao torniquete em questão, através de um cartão 'contactless' (sem contacto) e que permite a utilização das tecnologias de NFC (comunicações a curta distância), RFID (identificação por radiofrequência) e outras.De resto, há que recordar que, na receção ao Dumiense, o Sporting apenas abriu aos sócios e adeptos a bancada inferior, pelo que os novos torniquetes só serão usadas em certas entradas dessa zona do Estádio José Alvalade.