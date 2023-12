Sporting anuncia Estádio José Alvalade equipado com nova rede wi-fi

O Sporting anunciou, numa nota publicada no site, uma nova parceria e que irá, à partida, melhorar a experiência dos sócios e adeptos leoninos em dias de jogo não só no Estádio José Alvalade, mas também no Pavilhão João Rocha bem como na Academia. Segundo as informações publicadas, o clube de Alvalade será o primeiro emblema na Europa com o estádio equipado a 100% com Wi-fi 6E.A parceria do Sporting para a nova tecnologia foi assinada com as empresas Extreme Networks e Grupo Ricoh, numa aliança que possibilitará o "desenvolvimento da nova infra-estrutura de rede de última geração". Neste aspeto, os vários recintos dos leões serão abrangidos por "rapidez de conectividade à rede, melhoria da performance corporativa e descongestionamento das redes móveis".Neste momento, tal rede de Wi-fi 6E apenas está disponível nos segundo e terceiro andares do Estádio José Alvalade, onde se encontram a zona de escritórios e de camarotes. De acordo com os leões, tal projeto "representa um marco significativo na busca contínua do Sporting CP por excelência, inovação e satisfação de todos os que nos visitam".