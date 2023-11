Sporting anuncia lista completa dos Prémios Stromp 2023

O Sporting anunciou esta quinta-feira os vencedores dos Prémios Stromp 2023, que vão ser entregues a 12 de dezembro. O Grupo Stromp vai entregar 17 prémios por escolha e 23 por inerência, na gala agendada para o próximo mês no hotel Sheraton, em Lisboa.Zicky Té (futsal) e Daniela Loureiro (voleibol) foram eleitos atletas do ano, ao passo que a equipa masculina de judo dos verde e brancos foi escolhida como "equipa do ano". Gonçalo Inácio arrecada o título de "futebolista do ano" e Ousmane Diomande está entre as revelações leoninas de 2003, a par do mesatenista Tiago Abiodun.O atleta do ano: Zicky Té (futsal)A atleta do ano: Daniela Loureiro (voleibol)Equipa do ano: Equipa masculina de judoRevelação do ano: Ousmane Diomande (futebol) e Tiago Abiodun (ténis de mesa)Futebolista do ano: Gonçalo InácioTécnico do ano: Nuno Dias (futsal)Coordenador: José Carlos Reis (diretor-técnico e operacional das modalidades)Dirigente: André Bernardo (vice-presidente do clube e administrador da Sporting SAD)Academia: Geovany QuendaSócio: Ximenes Abreu (patrocinador do clube)Dedicação: Supporting (grupo musical leonino)Saudade: Adérito RibeiroEspecial funcionário: Ilídia Mateus (departamento de recursos humanos)Especial preparador físico: Gonçalo Álvaro (futebol)Especial núcleos: Núcleo do Sporting Clube de Portugal 'Os Leões de Olhão'Especial gratidão: António Dias CunhaAuriol Dongmo (atletismo)Tiago Santos (kickboxing)Hugo Figueiredo (duatlo)Bárbara Silva (kempo)Equipa masculina de corta-matoGonçalo Sampaio, João Teles, Nuno Santos, Vicente Colaço, Maria Marvão, Mónica Lima, Íris Fernandes, Leonor Malho e Sofia Lopes (ginástica acrobática)João Soldado (ténis de mesa adaptado)André Almeida, Diogo Matos e Vicente Pereira (natação adaptada)Carina Paim (atletismo paralímpico)André Santos (kickboxing)Diogo Abreu, Pedro Ferreira e Sofia Correia (ginástica trampolim)